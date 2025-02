Piscina: ecco la svolta. Ad aprile la riapertura

Riaprirà entro l’inizio di aprile la piscina comunale di Poggibonsi, chiusa dalla prima metà di gennaio per un guasto alla sala macchine. E’ stato l’assessore allo sport Filippo Giomini a informarne il consiglio comunale, rispondendo alle interrogazioni presentate.

"Di concerto con il gestore è stato deciso di effettuare una operazione non solo di ripristino ma di efficientamento dell’impianto con la messa in opera di un nuovo sistema di riscaldamento – spiega il Comune –. Visto il periodo di chiusura, non di pochi giorni, l’altra decisione è stata quella di anticipare interventi di manutenzione straordinaria già programmati dagli uffici, proprio per evitare successivi stop in periodi di più intensa attività. Al momento i lavori di manutenzione straordinaria alla piscina del Bernino proseguono con risorse assicurate dal bilancio comunale".

"Siamo ben consapevoli che la nostra piscina è un impianto datato che si trova in una fase del suo ciclo vitale in cui la necessità di manutenzione è continua e costante – sottolinea l’assessore Filippo Giomini –. Il nostro impegno sull’impianto è duplice e riguarda sia l’oggi che, soprattutto, le prospettive future. Da un lato siamo impegnati ad assicurare le risorse per le manutenzioni straordinarie utili a garantire la fruibilità dell’impianto in sicurezza. Lo stiamo facendo con la massima attenzione e il massimo sforzo per garantire la ripresa della attività, sia per chi in piscina lavora, sia per gli utenti. Dall’altro lato siamo impegnati a trovare strumenti e risorse utili per rinnovare completamente l’impianto e offrire alla città una nuova piscina".