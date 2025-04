Piras: "Canarinu?. Spero nel bis". Siri vince su Entu

"E’ la seconda volta che lo monto, la prima è stata a Mociano. Ci devo prendere confidenza. Ero di rincorsa, ho forzato fino a San Martino, era andato in testa il Coghe, mi sono adeguato a Putzu che era all’interno. Il secondo giro, piano piano, sono passato rimontando", ricostruisce la corsa vittoriosa in groppa a Canarinu. Precedendo Coghe su Dolcecomelanutella, che si sta facendo vedere, terzo Francesco Caria su Donna Rosa, la cavallina di Rosanna Bonelli. "Un bel debutto per Canarinu, credo che ci sia modo di rivederlo in Piazza. Poi è bravo anche di testa, sembra adatto per il Palio. Gli va data un’altra possibilità. Se la merito anche io? Speriamo di riavere un’occasione", sorride il fantino della scuderia Atzeni.

Anche se la prima corsa, restando in tema di valori, l’ha vinta Esterina Antonio Mula che da questa stagione fa coppia con Veranu è arrivato dietro, secondo. Terzo Coghe su Elly. Ma un’eccellente prestazione è stata anche quella del baio di 5 anni Entu montato da Antonio Siri che dall’esterno ha messo la freccia andando a vincere, davanti a un Elias Mannucci con il coltello fra i denti in groppa al suo Demoniu Fio. Buon terzo posto di Salvatore Nieddu su Ardeglina, che è andato via bene davanti, facendo vedere che è cresciuto in una stagione dove spera di debuttare. Un altro fantino che merita attenzione è Alessandro Cersosimo, buon secondo su Benito baio nella batteria di Zio Frac. E secondo è giunto anche Mattia Chiavassa su Milady Bondreamer nell’ultima batteria, dominata da Dorotea Dimmonia. Terza scossa Corinne Clar. E ora, pioggia permettendo viste le previsioni, si torna in pista il 14 a Mociano.

La.Valde.