Pigio, il giorno della verità. Al Parco Urbano le finali per assegnare il titolo

Grande partecipazione ieri pomeriggio al Parco Urbano a Poggibonsi alla giornata delle eliminatorie del Pigio. Oggi in programma le finali tra le rappresentanze dei Rioni rimasti in lizza dopo gli esiti della prima giornata. Centro, Borgaccio e Chiesina - e un quarto da ripescare - restano in lizza nel maschile. Falco, Chiesina, Romituzzo in corsa per il Pigio Lady. Tutto in un clima di sostegno incessante ai pigiatori, di convivialità e di senso di aggregazione, tra il numeroso pubblico che oltre ad applaudire i contendenti ha anche apprezzato le proposte degli stand allestiti lungo via Montecitorio, fra i gruppi e le associazioni di volontariato, come i Giovani insieme per, che hanno voluto fornire la loro notevole impronta alla riuscita della kermesse per la spremitura dell’uva.

La manifestazione, condotta da Irene Chiti e da Luca Sprugnoli, prosegue oggi con gli atti decisivi per l’assegnazione dei riconoscimenti ai rioni vincitori del Pigio, del Pigio Lady e dello Zipolo per la sfilata più caratteristica. Premi che sono opera degli artisti poggibonsesi Fausto Busini, Samanta Casagli, Simona Piergentili. Tutto, come sempre, con la sapiente, scrupolosa regia dell’Associazione dei Rioni di Poggibonsi, ente presieduto da Martina Angiolini che raggruppa le sette formazioni di quartiere che compongono l’universo del Pigio a Poggibonsi: Borgaccio, Centro, Chiesina, Cimamori, Falco, Orti, Romituzzo.

Una edizione speciale, i venti anni dal debutto sulla scena della competizione, caratterizzata ieri sera anche dallo spettacolo di Jerry Calà sul palcoscenico del Parco Urbano in via Montecitorio a Poggibonsi in una rassegna che si avvale del patrocinio dell’amministrazione comunale. In occasione del Pigio nell’area delle gare ed in quelle delle immediate vicinanze è vietato vendere da asporto bevande in bottiglie di vetro e lattine e similari. E’ vietato a chiunque di portarle con sé, consumarle, introdurle nell’area delle manifestazione. I divieti hanno efficacia nelle aree interessate dalla manifestazione (Via Montecitorio – area del mercato del martedì) e in quelle immediatamente contigue dalle 15,30 alle 23.

Paolo Bartalini