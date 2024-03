Pieragnoli piace a tutti. Verponziani: "Ognuno fa le sue scelte, chiare o no"

Il candidato, Andrea Pieragnoli, ha incassato due endorsement di segni opposti (FdI e una liosta civica di centrosinistra). I suoi avversari, infatti, ironizzano o, comunque, commentano quanto accaduto. Facendo un passo indietro: era il 5 novembre 2023, quando l’onorevole di FdI Francesco Michelotti postando su facebook un articolo de ’La Nazione’ nel quale Pieragnoli annunciava la sua candidatura scriveva: "Forza Andrea!".

Questo martedì è invece arrivato il sostegno della lista civica CasoleSinsieme, dichiaratamente di area di centrosinistra. Lista che lo aveva sfidato nel 2019 candidando Giordano Pieroni. "Non ci sorprende, ma neanche vogliamo commentare scelte altrui – afferma Federico Verponziani, candidato a sindaco della lista ’Noi ci siamo’ e attuale consigliere comunale – ognuno fa le sue scelte politiche, chiare oppure no. Noi preferiamo essere molto trasparenti con i cittadini e gli elettori. Essere appoggiati sia da FdI che dal Pd non è un esempio di lampante chiarezza. Ci domandiamo quali politiche seguirà". Una dichiarazione, quella di Verponziani, che vuole essere solo una considerazione: "Pieragnoli ha dichiarato in consiglio comunale che non ci saranno differenze programmatiche tra lui e il resto di ’Pensare Comune’. Noi ci dissociamo dalla scelta del Pd e CasoleSìInsieme che denota miopia e scarsa personalità politica. Ai cittadini stanchi delle politiche di Pieragnoli e delusi dal Pd, invitiamo a conoscere e sostenere ’Noi Ci Siamo’, unica vera alternativa".

In casa ’Pensare Comune’, invece si preferisce il silenzio. Alfio Barbagallo, infatti, candidato a sindaco della lista, ha fatto sapere che per una settimana non interverrà per rispettare un lutto che ha colpito lui e la comunità casolese.

Intanto è visibile per Pieragnoli l’appoggio di attuali assessori, come Daniela Mariani e consiglieri comunali come Paolo Bartali e Isabella Quaglia. Mentre per Alfio Barbagallo è annunciato il sostegno dell’attuale assessora alla cultura Vittoria Panichi, che in caso di vittoria sarà riconfermata, e soprattutto dell’attuale capogruppo in Consiglio comunale Saverio Pacchierotti, che sempre in caso di vittoria sarà il vicesindaco. Barbagallo partecipa a tutti gli incontri pubblici coordinato proprio da Pacchierotti.

Lodovico Andreucci