Pienza, 220 nuovi posti. Oggi il taglio del nastro

Da oggi apre, a pochi passi dal centro storico di Pienza, una nuova area di sosta: duecento posti immediatamente disponibili. Una risposta importante al tema dei parcheggi nella Città di Pio II. Il progetto, costato quasi 1 milione e 800mila euro ha trasformato, in dieci mesi di lavori, un’area di quasi novemila metri quadri in gran parte a parcheggio delle auto. Duecentoventi posti auto in via degli Archi. Nel progetto, sostenuto dal Comune con l’accensione di un mutuo, è prevista anche la realizzazione di un Infopoint turistico, in fase di realizzazione, e di quattro postazioni per la ricarica di auto elettriche. Ovviamente sono stati riservati posti auto per disabili. Il costo orario è di 1,70 euro, con pagamento in contanti, con carte di credito e sistemi di addebito automatico.

"Con l’apertura dell’area di sosta di via degli Archi – si legge nella nota del Comune – debutta anche il sistema di numerazione dei parcheggi varato per renderli meglio raggiungibili, e individuabili, sulle mappe stradali. Così all’ultimo nato viene attribuito il numero 1 poi, a seguire, il numero 2 al Foro Boario, il 3 ai posti sottostanti via del Casello, il 4 a Via Newton il 5 al parcheggio in corso di realizzazione a via degli Ulivi. Previsti cartelli e segnaletica stradale".

"Un’opera pubblica a cui l’amministrazione comunale attribuisce grande importanza – commenta il sindaco Manolo Garosi – perché risponde a un’esigenza molto sentita e perché lo fa nel senso della sostenibilità e della vivibilità, anche per i residenti: i turisti che trovano agevolmente il posto auto circolano di meno, riducendo traffico e dunque emissioni, rumori e potenziali pericoli. E poi allontanare le auto dal centro vuol dire rendere più bella e vivibile l’area monumentale".