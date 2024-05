"Picardi e Bargi, donne che sfidano il potere"

‘Salto nel voto’ l’onorevole Francesco Michelotti fa il punto sul centrodestra.

A Poggibonsi una sfida per Angela Picardi?

"Una città che vanta un comparto industriale forte, che garantisce occupazione e sviluppo economico. Le potenzialità sono enormi, le ultime amministrazioni non hanno saputo accompagnare la crescita, limitandosi a fare il compitino nei primi anni di mandato e restando poi a guardare. Il programma di una candidata come Picardi rappresenta una forte discontinuità. Saprà accompagnare lo sviluppo e rinnovare l’apparato amministrativo. Su alcuni dirigenti comunali servirà il coraggio di cambiare".

Angela Bargi candidato per Colle val d’Elsa, ha rappresentato la vostra prima scelta?

"Bargi è il nostro vero candidato. Una donna con caratteristiche umane e politiche giuste per vincere. Si era già presentata come candidato sindaco ed è andata al ballottaggio, è stata candidata al consiglio regionale, vanta un’esperienza decennale da consigliere. La affianca una squadra di donne e uomini forti, simbolo di come a Colle il centrodestra sia coeso".

Qual è la previsione per il centrodestra?

" In provincia si registra un’anomalia: in vari comuni accanto al candidato del centrodestra si palesa un candidato di disturbo. Legittimo, ma mi viene da pensare che sia fiancheggiato da una sinistra che a Sovicille, Monteriggioni e Chianciano, fa di tutto per conservare posizioni di potere. Dove abbiamo chance per provare a vincere , arrivano proposte che sembrano nate per farci perdere. Partiamo sfavoriti, guidando oggi due Comuni su 29, ma abbiamo scelto le persone giuste per ottenere soddisfazioni".