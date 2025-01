"Piano strutturale pronto a primavera"

"L’adozione del Piano strutturale è prevista entro il maggio o al massimo giugno, dopo di che si aprirà la finestra (60 giorni dalla pubblicazione sul Burt) per la presentazione delle osservazioni, alla quale seguirà la procedura delle controdeduzioni che si pensa possa completarsi con la loro approvazione in Consiglio comunale fra settembre e ottobre". Così il vicesindaco Michele Capitani in Consiglio comunale dove ha spiegato: "Il Piano strutturale si svilupperà per obiettivi, come le interlocuzioni con la Regione Toscana hanno già chiarito e non attraverso l’individuazione di specifiche aree. Questo permetterà di ridurre i tempi. Si sta completando la costituzione del gruppo di lavoro per la formazione del nuovo Piano strutturale, in merito a tutti i suoi aspetti, formalizzando gli incarichi per la redazione della nuova cartografia allegata al Piano stesso e per la revisione ed aggiornamento degli studi geomorfologici, idrologici ed idraulici".