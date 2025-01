Piano per il turismo e la mobilità. Un futuro accesso meccanizzato

Un futuro accesso meccanizzato tra Fornacina e via dell’Amore. È stato recentemente affidato l’incarico per un progetto strategico per il collegamento tra uno dei parcheggi più utilizzati di Colle Alta ed una delle vie parallele alla centrale via Gracco del Secco. Un piano per il turismo e la mobilità di Colle. "La progettazione di un’opera di collegamento con accesso meccanizzato tra il parcheggio della Fornacina e Via dell’Amore – afferma il Vice Sindaco con delega alle Opere Pubbliche Marco Speranza – rappresenta una svolta cruciale per la mobilità e l’accessibilità in una delle aree più iconiche della nostra città". Questo progetto che è stato affidato è stato fortemente voluto dall’amministrazione locale, mira a rispondere alle esigenze di residenti e turisti, con un occhio di riguardo alla valorizzazione del territorio. Via dell’Amore, celebre e storica via, forse troppo sconosciuta in quel di Borgo, rimane, comunque uno dei simboli della Colle rinascimentale. Tuttavia, il suo accesso non è sempre agevole. Il parcheggio della Fornacina rappresenta una risorsa importante, ma la mancanza di collegamenti diretti rende complesso l’utilizzo da parte di chi visita la zona. La possibilità è quella di un accesso e come confermato dall’Amministrazione comunale, anche nell’ultimo consiglio comunale, è stata affidata la progettazione di questo accesso. "L’idea del collegamento meccanizzato nasce proprio per superare questi ostacoli – continua soddisfatto il Vice Sindaco Marco Speranza –. Il progetto dovrà prevedere un rapido spostamento tra il parcheggio e l’ingresso al Borgo. Oltre a ridurre i tempi di percorrenza, questa soluzione permetterà di offrire un’esperienza unica. Chi utilizzerà il nuovo accesso sarà sicuramente facilitato, anche perché si tratta di un’operazione di abbattimento delle barriere architettoniche". Un altro aspetto fondamentale riguarda la vivibilità per i residenti, così, come sottolineato dal vice sindaco. Il progetto sarà sviluppato tenendo conto dell’impatto ambientale, con l’obiettivo di ridurre al minimo le modifiche al paesaggio naturale e di utilizzare materiali compatibili. L’integrazione con l’ambiente circostante sarà garantita da un design moderno, ma rispettoso del contesto locale, in linea con la tradizione architettonica colligiana. "I benefici attesi dall’opera sono molteplici – conclude Speranza –. Oltre a migliorare la mobilità dolce, il nuovo accesso rappresenterà un incentivo per il turismo, aumentando l’attrattività della zona e stimolando l’economia locale".

Lodovico Andreucci