Piancastagnaio, via libera alla gestione del Parco equestre. Ospiterà dodici box per cavalli

La maggioranza comunale del municipio di Piancastagnaio approva il nuovo regolamento per la gestione della pista dell’area sportiva del parco tematico della Madonna di San Pietro e il relativo procedimento di gara pubblica per la gestione dell’intero impianto in via provinciale Grossetana. Una decisione che si inserisce in una sempre maggiore fruibilità e uso dell’impianto inaugurato il 12 agosto del 2023 e riservato alla corsa del Palio delle contrade pianesi il 18 agosto di ogni anno, ma inserito in un ampio progetto che vede il ruolo del cavallo in altri àmbiti sociali, terapeutici, informativi, didattici rivolti prevalentemente alle nuove generazioni e alla formazione di appassionati e addetti del cavallo sempre più attenti allo sviluppo e interesse alle peculiarità che vi ruotano attorno.

Così l’area del parco tematico sarà interessata da nuovi lavori con la creazione di dodici nuovi box per i cavalli, con la possibilità di sviluppare attività di preparazione e allenamento di cavalli, dimostrazioni di conoscenza didattica con scuole e studenti, terapia e interventi di assistenza con animali, sviluppo di un indotto derivante dalla attività equina.

Tutto questo proprio al termine dei tre giorni di intense attività che si sono tenute nel fine settimana, che hanno visto la presenza di un vasto pubblico sia per quanto riguarda le corse dei cavalli a pelo di venerdì primo maggio, sia per la partecipazione ai convegni dedicati ai fantini storici che hanno fatto la storia del Palio di Piancastagnaio e quello sulla cura del cavallo, sia per l’accoglienza dei pellegrini a cavallo che hanno fatto tappa al Santuario della Madonna di San Pietro Chiesa giubilare.