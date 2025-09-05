Piancastagnaio, Capocchi dopo il blitz: "Rispetto il lavoro della magistratura ma va difeso chi lavora onestamente"

"La pelletteria è uno dei settori nevralgici dell’economia di Piancastagnaio, dell’Amiata e dell’intera provincia: un comparto che occupa stabilmente fino a duemila addetti, produce per i più grandi marchi internazionali e si fonda su competenze, professionalità e serietà riconosciute in tutta Italia. Proprio per questo, di fronte all’inchiesta giudiziaria che ha portato al sequestro preventivo nei confronti di una società locale, è necessario fare chiarezza", mette le mani avanti il sindaco di Piancastagnaio Franco Capocchi intervendo dopo la notizia dlel’inchiesta della Finanza a seguito della quale risultano indagati cinque imprenditori, 4 dei quali cinesi.

"Da un lato – prosegue Capocchi – va rispettato e seguito con attenzione il lavoro della magistratura e della Guardia di Finanza, che operano a tutela della legalità, della concorrenza leale e degli imprenditori onesti. Dall’altro, va ribadito con forza che le responsabilità penali e amministrative, laddove accertate, sono sempre individuali e non possono in alcun modo ricadere su un intero settore produttivo, sulle sue maestranze e sul suo valore economico e sociale".

Il sindaco osserva poi come "il comparto della pelletteria amiatina sta vivendo una fase delicata, segnata dalle incertezze del mercato dell’alta moda e da segnali di rallentamento. In questo contesto, ogni episodio che getti ombre sulla filiera – come il caso emerso in questi giorni, che auspichiamo resti un fatto isolato – rischia di alimentare diffidenze e fragilità. È dunque nostro compito difendere e sostenere chi lavora onestamente, garantendo qualità, innovazione e attrattività, senza permettere che vicende circoscritte compromettano l’immagine di un distretto che rappresenta un vero e proprio patrimonio per il territorio". Di qui rilancia: "Occorre rafforzare i controlli contro le pratiche scorrette, ma nello stesso tempo promuovere strumenti di sostegno, di trasparenza e di crescita per un settore che dà lavoro a centinaia di famiglie e contribuisce in maniera decisiva all’economia locale e provinciale. Piancastagnaio e l’Amiata credono nella pelletteria di qualità: un settore che deve continuare a svilupparsi, attrarre investimenti, creare occupazione stabile e contrastare lo spopolamento delle aree interne".