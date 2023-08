Piancastagnaio, Borgo vince il palio Trionfa Pusceddu su Ultimo Baio

Diciotto agosto 2019, diciotto agosto 2023 , come in una magica fiaba la storia si ripete al Palio della Madonna di San Pietro a Piancastagnaio e la contrada di Borgo vince nella nuova pista equestre recentemente inaugurata con lo stesso potente cavallo Ultimo Baio montato da un grande Valter Pusceddu detto Bighino. Così la contrada festeggia e il capitano plurivittorioso Antonio Angelini ottiene un nuovo successo, conquistando il drappellone dipinto dall’artista internazionale Daniel Thomas Hall, dopo aver portato in Borgo nel 2019 il palio firmato dal vignettista Sergio Staino, ovvero il famoso il “Bobo” nativo di Piancastagnaio.

E’ stata una corsa al cardiopalma che ha visto Borgo contendersi fino all’ultimo istante il cencio con la contrada rossonera del Coro e il fantino Silvano Mulas detto Voglia su Abracadabra. A seguire Voltaia con Antonio Siri detto Amsicora su Chimera da Clodia con il capitano Matteo Bocchi e ultimo l’esordiente Michel Putzu detto Sino su Ceommo Ramon per Castello, scelta arrivata dopo la brutta caduta di Carlo Sanna (detto Brigante) nel Palio dell’Assunta a Siena. Quello di Piancastagnaio è un palio destinato a rimanere nella storia anche per altre vicende che hanno colto di sorpresa i contradaioli. Il riferimento va alle improvvise dimissioni del rettore del Magistrato delle contrade di Castello, Coro, Borgo e Voltaia Paolo Bruni e alla sua frettolosa sostituzione con il pro rettore delle contrade Massimo Santelli.

Inoltre non sono mancate le polemiche sorte circa la presenza del sindaco di Piancastagnaio Luigi Vagaggini con un proprio ospite alla cena propiziatoria della contrada di Coro e la risposta dello stesso sindaco durante la cerimonia di segnatura dei fantini nel palazzo Comunale.

Il primo cittadino si è detto amareggiato per quanto accaduto con le dimissioni del rettore del Magistrato e per le critiche circa la sua presenza alla cena nella contrada del Coro, rivendicando la propria libertà di andare dove e con chi vuole e augurando infine un palio "all’insegna della serenità per tutti".

E infine l’evento verrà ricordato per il ritorno dopo 270 anni a Piancastagnaio dell’antica copia dell’immagine della Madonna di San Pietro custodita in una chiesa romana e portata solennemente in processione durante il corteo storico di mercoledì sera.

Giuseppe Serafini