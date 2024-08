Inizia questa sera a Piancastagnaio, con la cerimonia della notte delle bandiere, la lunga attesa del Palio delle contrade che culminerà domenica 18 agosto alle 18,30 con la Carriera in onore della Madonna di San Pietro in cui le quattro contrade di Castello Borgo Coro e Voltaia si sfideranno nella pista del parco tematico equestre accanto al Santuario. La notte delle bandiere, che si svolge nella piazza Matteotti con inizio alle 21,30, richiama tutti i contradaioli dai quattro angoli che congiungono la piazza principale del paese. Momento centrale, la consegna da parte di ogni priore della bandiera al proprio capitano e il successivo imbandieramento del rione. È il primo atto ufficiale, cui seguirà il 10 agosto la presentazione del Palio, insieme ai premi di delle sfide di Asta e Bacchetta e del Cupello. Poi, lunedì 12 agosto, la Festa degli Statuti nella piazza della Rocca Aldobrandesca. La sera del 16 agosto i componenti del Magistrato e i figuranti delle Contrade accompagneranno la Madonna di San Pietro in processione. Due giorni dopo, il 18 agosto, al Parco tematico equestre sarà già il momento tanto atteso del Palio.

Giuseppe Serafini