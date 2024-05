Pian dei Mori, raid notturno dei ladri. Almeno dieci le aziende ’visitate’. Cercavano denaro, ingenti i danni

di Laura Valdesi

SIENA

Un raid dietro l’altro. Forse della stessa banda. Una settimana fa in una zona poco distante da Pian dei Mori, in località La Macchia, nella notte fra sabato e domenica invece proprio nella zona artigianale e industriale, a due passi dalle Volte Basse. Una decina, forse anche di più, le aziende visitate dai malviventi affamati solo di denaro. E che non hanno esitato ad usare piede di porco e persino un piccone per sfondare porte e finestre, entrando dentro i locali delle attività. Le forze dell’ordine, carabinieri e polizia, stanno indagando sul raid che ha creato grande allarme fra imprenditori e cittadini, che invocano maggiori controlli. Il blitz durante la notte, come detto. A ’Buferauto’ sono entrati che erano le 1.18, conferma uno dei titolari. Perché un filmato delle telecamere di videosorveglianza mostra cinque persone. Prima si sono dirette all’autolavaggio forzandolo alla ricerca di soldi. Quando hanno capito che in realtà erano gettoni si sono diretti verso l’officina. Rompendo appunto con un piccone che si erano portati dietro il vetro dell’ascensore. Una volta all’interno hanno cercato ovunque il denaro accontentandosi però di pochi euro. Fra le imprese ’visitate’ anche ’Sena Flora’. Hanno tagliato la rete sul retro rompendo poi la finestra. Sono andati in ufficio, cercando dentro i mobili e i cassetti gli euro ma ormai il denaro non ce lo tiene più nessuno vista la situazione. I danni però li hanno fatti. "Ci vuole un giro di vite, chi sbaglia, se viene preso deve pagare", auspica il titolare. In un’altra ditta, dove c’è anche abbigliamento sportivo, il furto sarebbe avvenuto poco dopo le 2, fra sabato e domenica. Si vedono tre persone, grazie alle telecamere di un’attività vicina, tutte incappucciate. Qui, spiega il proprietario, hanno spaccato la porta d’ingresso incrinando un vetro ma sono usciti a mani vuote. Nel locale accanto, invece, si sono accontentati di prendere una macchina fotografica del valore di circa 500 euro, poi lasciata davanti all’impresa visitata prima, forse perché messi in fuga. Sono entrati anche in un’officina, rompendo con un piede di porco la porta per intrufolarsi negli uffici sempre alla ricerca di denaro. Poche decine di euro anche quelle portate via alla ’Mensa del barbero’, che ha trovato la rete tagliata e i chiari segni della ’visita’ dei malviventi.