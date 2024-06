"Piaggiole, ex Egizia ed Enopolio. Rilanciare le aree produttive"

Il recupero della superficie delle Piaggiole tiene banco nel dibattito tra i quattro candidati sindaco di Poggibonsi. In apertura dell’incontro, moderato dal caporedattore de ’La Nazione di Siena’ Pino Di Blasio, il vicepresidente nazionale di Cna Fabio Petri, da padrone di casa, ha auspicato per la vecchia struttura della fornace da tempo dismessa "un rilancio non solo di immagine e decoro, ma per realizzare un progetto utile per la comunità, per esempio un’area attrezzata per i camper che Poggibonsi non ha, nonostante sia parte integrante di un’area geografica che è capitale del comparto".

Un tema che si collega alla tematiche di aree produttive, Piano operativo e appalti pubblici, secondo la scansione decisa in fase di organizzazione del confronto.

"Il recupero delle Piaggiole lo avevamo in programma cinque anni fa – afferma Loriano Checcucci, Rifondazione comunista – attraverso una riqualificazione che veda coinvolte le multinazionali del plein air. E sulle aree dismesse, da venti anni segnaliamo l’ex Egizia, altro spazio da bonificare per trasferirvi il mercato settimanale e un mercato fisso di produttori locali".

Le Piaggiole e anche l’Enopolio, da recuperare, secondo Susanna Cenni, centrosinistra: "L’argomento rigenerazione è importante anche sotto il profilo dell’archeologia industriale. E sarei anche per riportare le piccole attività artigianali nel centro storico".

"L’area della Valdelsa non è di facile realizzazione – osserva Angela Picardi, centrodestra – perché con i comuni limitrofi ci sono notevoli differenze e ciò ha comportato la delocalizzazione a dieci-quindici chilometri delle aziende. L’area delle Piaggiole è nel nostro programma a beneficio del camper come volano per il turismo".

Di un "cambio di atteggiamento" parla Claudio Lucii: "A Poggibonsi si vedono zone quasi abbandonate per una manutenzione inesistente in questi anni, da Drove a Fosci. Non c’è stato grande dialogo tra chi crea ricchezza e l’amministrazione. Se non c’è un investitore alle Piaggiole con un project financing, è difficile che il Comune da solo possa fare qualcosa". Tra i blocchi tematici, proprio il dialogo tra istituzioni e imprese sulle infrastrutture e la viabilità, insieme agli appalti e alla sostenibilità ambientale, con tutti gli aspetti connessi, dal termovalorizzatore alla riduzione della Tari, per una discussione proseguita fino alle 20,30 nella sala conferenze di Cna e conclusa dagli inviti al voto ad opera dei partecipanti alla contesa elettorale di sabato 8 e domenica 9 giugno.