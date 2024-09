Phd graduation, la cerimonia. Omaggio ai dottori di ricerca

Oggi è anche Phd graduation day all’Università degli Studi: alle 15 nell’aula magna del Rettorato si aprirà la cerimonia, introdotta dal professor Andrea Garulli, delegato ai dottorati di Ricerca. A seguire gli interventi di Martina Grattacaso, dottoressa di ricerca in Scienze della Vita; di Monica Giliberti, consigliere senior della Consob e infine di Franco Locatelli (nella foto), presidente del Consiglio superiore di sanità. Il rettore Di Pietra chiamerà quindi i dottori di ricerca per ricevere un omaggio a ricordo della giornata.

Il professor Locatelli, ospite della cerimonia per i dottorati, terrà anche una lezione in mattinata alla comunità accademica, in programma alle 10 al polo didattico dl policlinico di Santa Maria alle Scotte, sul tema ‘Come la terapia genica sta cambiando la storia di malattie ereditarie e tumorali’.