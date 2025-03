’Pernientestabile’ la compagnia locale in scena ai Risorti

Torna in scena al Teatro dei Risorti di Buonconvento la compagnia ‘pernientestabile’, tutta composta da attori e attrici del paese. Appuntamento domani e sabato alle 21,15 e domenica alle 17,15 con ‘Il terno al lotto’, commedia brillante in tre atti di Donatella Zucchini. Regia dello spettacolo a cura della stessa compagnia, aiuto regia Marco Raffaelli, assistente di scena Laura Vignali, scenografie Monica Medaglini e Luca Sassetti.

La trama. Nella famiglia Ciabattini, proprietaria di un’impresa di pompe funebri, tutti sembrano essere contrari a questa passione del capofamiglia, il sor Arminio, la nuora, il fratello e perfino la futura moglie. In seguito ad uno strano sogno, il sor Arminio gioca tre numeri e li nasconde in un posto sicuro. Di lì a poco i parenti dovranno ricredersi quando uscirà davvero il terno secco e già pregustano una pioggia di soldi. Sfortunatamente un malaugurato incidente fa perdere al sor Arminio la memoria.

Oggi prevendite via mail a [email protected] oppure un messaggio al numero 3396619442. Per lo spettacolo di domani: Tabaccheria del Borgo – 3285761790; per quello di sabato Edicola Tesi – 0577890618; per quello di domenica: Giochi, via Roma- 3334050675.