Perdita idrica in via Castelfidardo. E’ allarme anche per la sicurezza

Via Castelfidardo a Poggibonsi non è che una piccola traversa di collegamento, in lieve discesa, tra via Montenero e la parallela via Socrate Sardelli. Un tratto però utilizzato come una sorta di scorciatoia dagli automobilisti, per evitare di attraversare tutto l’anello passando da piazza Mazzini. Da qualche tempo - "quasi un mese", sostengono gli abitanti dell’insieme di strade del quartiere che si sono rivolti a La Nazione - in via Castelfidardo proprio all’altezza dell’incrocio con via Socrate Sardelli è in atto una perdita idrica. Evento che ha dato origine giorno dopo giorno a un avvallamento sulla sede stradale, si spiega, creando pericoli per la circolazione dei mezzi e per il passaggio dei pedoni. "Rappresenta un rischio specie per chi viaggia su due ruote, il transito da quel punto", rilevano ancora le persone che hanno contattato in proposito il nostro giornale. Sull’asfalto si notano dei segni azzurri in coincidenza della circoscritta superficie interessata dal problema. Ciò equivale a immaginare che almeno un sopralluogo sia stato effettuato dal personale della società Acque, giunto sul posto per le opportune valutazioni del caso con l’obiettivo di individuare a breve una soluzione. "Al momento però non si notano cambi di scenario in via Castelfidardo - ribattono - e alla questione di carattere strettamente idrico si unisce una carenza di sicurezza per la normale viabilità della zona. Chiediamo dunque un intervento in grado di porre fine al disagio".

Le questioni del servizio dell’acqua, che sembrano non smarrire di attualità, sono state anche al centro di un incontro nei giorni scorsi fra i vertici dell’ente gestore, con in testa il presidente Simone Millozzi, e il Comune, rappresentato dalla sindaca Susanna Cenni e dal suo vice, Fabio Carrozzino. Un’occasione per esaminare le criticità ("per ammodernare la rete occorre insistere sugli investimenti, da pianificare al meglio e con un coordinamento ancora più forte", ha detto Cenni) e per cercare di migliorare il quadro ("sono già stati pianificati per il biennio alcuni tra gli interventi più urgenti per un totale di due milioni di euro", ha aggiunto Millozzi). Ora in primo piano a Poggibonsi anche il caso di via Castelfidardo. "Un ‘disservizio ordinario’ - concludono dal quartiere - che richiede comunque una soluzione senza andare incontro a ulteriori rinvii nel percorso in direzione del definitivo ripristino".

Paolo Bartalini