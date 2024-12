Per l’Immacolata niente restrizioni intorno allo stadio

Il weekend festivo a cui si unisce il Mercato nel Campo e la partita casalinga del Siena. Una domenica potenzialmente da bollino rosso quindi per i senesi e i turisti che vorranno arrivare in centro storico. Per ovviare almeno parzialmente ai disagi e venire incontro alle esigenze di residenti e commercianti (che da tempo chiedevano interventi in merito) il Comune di Siena, in collaborazione con la Questura, ha disposto alcune novità per quanto riguarda la zona limitrofa allo stadio ‘Franchi’ in occasione delle partite del Siena Fc a partire dalla prossima contro la Fezzanese. Domenica infatti, recependo le disposizioni arrivate dalla Questura concordate anche con la Polizia Municipale, rimarrà aperto regolarmente il traffico, tranne che nelle fasi precedenti l’inizio della gara e successive alla conclusione, o comunque a seconda delle esigenze assicurano da Palazzo Pubblico. Rimarrà regolarmente aperto anche il parcheggio Fortezza, ad eccezione dello spazio alle spalle della statua di Santa Caterina che sarà riservato alla tifoseria ospite. Tale disposizione sarà mantenuta, come detto, per tutte le partite casalinghe della Robur, in modo da permettere la fruizione del parcheggio e un regolare flusso del traffico nella zona. In occasione di partite ritenute dalle autorità più complesse dal punto di vista dell’ordine pubblico, verranno invece attuate disposizioni particolari più restrittive per quanto riguarda parcheggio e traffico che saranno annunciate volta per volta. Confermata invece la chiusura al parcheggio Stadio in base agli orari delle partite di Bianchi e compagni. Queste disposizioni ufficializzate ieri si affiancano a quella dello scorso settembre, con la quale è stato abolito il divieto di somministrazione di bevande alcoliche in alcune aree limitrofe allo stadio "Franchi" in occasione delle partite, anche per andare incontro alle richieste degli esercenti della zona.

g.d.l.