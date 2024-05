’Per il lavoro stabile dignitoso e sicuro’. Raccolta firme in piazza

È partita lo scorso 25 aprile la raccolta firme per i quattro referendum popolari promossi dalla Cgil, ‘Per il lavoro stabile, dignitoso, tutelato e sicuro ci metto la firma’, con l’intento di portare i cittadini al voto nella primavera 2025: abrogazione del Jobs Act, abrogazione del tetto all’indennizzo per i licenziamenti illegittimi, abrogazione dell’abuso del contratto a termine, abrogazione della de-responsabilizzazione delle aziende negli appalti. Anche in provincia di Siena la raccolta firme è entrata nel vivo. La Cgil sarà in piazza con banchetti, oggi pomeriggio in piazza Matteotti a Siena.