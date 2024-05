Per 300 posti al Monte arrivate 21mila domande

Ci sono tanti modi per celebrare il Primo Maggio. Quello scelto da Banca Mps unisce il posto fisso all’algoritmo, coniuga un futuro allo sportello con l’intelligenza artificiale. Il 2 maggio andrà in scena il primo test, rigorosamente on line, per i candidati che aspirano alle 300 assunzioni al Monte. Sono arrivate 21mila domande, sono 15.600 i candidati che hanno presentato la domanda completa, ai quali arriverà il link per il test in rete. Sarà il primo passaggio della selezione, i questionari saranno esaminati dall’algoritmo che sostituisce le commissioni di concorso. Dovrebbero restare 1.500 candidati in modo da avere una platea per coprire i 300 posti nelle regioni. Un concorso moderno per posti nelle filiali della banca più antica del mondo.