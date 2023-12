’Pensare Comune’, sfida a due. Primarie per il candidato sindaco tra Pacchierotti e Barbagallo

Alfio Barbagallo e Saverio Pacchierotti, sono questi i nomi dei due candidati alle primarie della lista civica casolese ’Pensare Comune’ per essere il candidato a sindaco della lista civica che governa Casole ormai da 15 anni. I due nomi circolavano già da settimane, ma oggi è arrivata anche la conferma da parte di Piero Ciofi, presidente dell’associazione. Ufficialmente i due candidati saranno presentati alla cena di questa sera dell’associazione. Le votazioni si svolgeranno, però, sabato 3 febbraio e domenica 4 febbraio dalle 9 alle 19. Pacchierotti è l’attuale capogruppo in Consiglio comunale per ’Pensare Comune’ con l’importante delega all’istruzione, mentre Alfio Barbagallo è l’attuale assessore con delega alle Politiche agricole.

Pacchierotti, 51 anni, è dipendente Pramac, Barbagallo invece ha 52 anni ed è direttore di aziende agricole, forestali e zootecniche. "Si tratta di due figure di riferimento non solo per la nostra lista civica, ma anche per l’amministrazione stessa – afferma il presidente Ciofi –. Nel tempo sia Barbagallo che Pacchierotti hanno acquisito esperienza e capacità nell’amministrazione, ma hanno anche dimostrato di riuscire ad aggregare e fare squadra. In questi anni abbiamo potuto vedere come molte delle attività, degli investimenti e delle iniziative del Comune di Casole sono partite proprio da loro due. Naturalmente, io in qualità di presidente voglio fare un grande in bocca al lupo a tutti e due. Inoltre, vorrei soffermarmi sul fatto che, comunque vada, Casole avrà un grande sindaco, sia che vinca Pacchierotti, sia che vinca Barbagallo".

Non si tratterà di una sfida all’ultimo sangue, ma ci si aspetta comunque una campagna elettorale per le primarie senza troppe ‘frecciatine’. Non solo perché voteranno solo gli iscritti, ma anche perché tra i due esiste da sempre un rapporto di stima e amicizia. Insieme hanno condiviso non solo questa ultima esperienza amministrativa, ma anche le precedenti essendo tutti e due molto legati alla lista civica ’Pensare Comune’.

Da queste consultazioni uscirà, quindi, l’altro candidato a sindaco per Casole che si aggiunge a Federico Verponziani della lista civica ’Noi ci siamo’ eall’attuale sindaco Andrea Pieragnoli, che ha deciso di correre da solo, come outsider.

Lodovico Andreucci