"Pedalata della legalità" con Eroica Italia

In occasione della IV edizione dell’Eroica Juniores Internazionale, coppa Andrea Meneghelli, che si terrà a Siena e Montalcino il 16 e 17 maggio 2025, Eroica Italia asd ha organizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Magistrati, sottosezione Siena, la "Pedalata per la Legalità".

Sabato 17 maggio alle 9 si svolgeranno una ciclo-pedalata di 10 chilometri e una ciclo-escursione di 30, che sono aperte a tutti.

"L’iniziativa, il cui ricavato sarà devoluto al reparto di Pediatria dell’ospedale di Siena, intende sensibilizzare la cittadinanza sui temi della legalità e del rispetto delle regole – spiegano Ilaria Cornetti e Siro De Flammineis (nella foto), rispettivamente presidente e segretario della sottosezione Anm di Siena – soprattutto quelle della circolazione stradale e per il corretto svolgimento di ogni attività sportiva".

La sottosezione Anm Siena ringrazia Eroica Italia asd e tutti i partner per aver contribuito all’organizzazione dell’evento, avendone condiviso lo spirito e le finalità, ed invita alla più ampia partecipazione.

Il 15 maggio alle 17 alla Lizza l’apertura del villaggio, il giorno seguente ci sarà anche un convegno oltre al ritiro del materiale mentre la partenza della cicloescursione sarà sabato alle ore 9. Mezz’ora più tardi, alle 9.30, prende il via la ’Pedalata per la legalità’.