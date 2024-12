Pd, Galardi alla guida: "Ora una nuova fase"

Enrico Galardi è stato proclamato nuovo segretario del Pd colligiano a conclusione del congresso straordinario di sabato scorso 30 novembre. Con Galardi sono stati eletti anche i nuovi coordinatori dei cinque circoli cittadini, che vedono l’ingresso di due giovani donne, Agnese Vannetti per Gracciano e Lucrezia Galasso per Colle Alta. Ottorino Balducci è il nuovo coordinatore del circolo della Badia, Claudio Niccolini è stato riconfermato alla guida del circolo di Colle Bassa e Carlo Maroni a quello dell’Agrestone. "Adesso si apre una nuova fase – afferma Galardi –. Il congresso dovrà essere un’occasione per definire una nuova piattaforma programmatica in grado di guidarci per i prossimi anni fino alla riconquista del comune nel 2029. Oltre a delineare una linea condivisa occorrerà anche includere all’interno di questo percorso le nuove forze incontrate soprattutto durante la campagna elettorale, le quali dovranno essere integrate nella nostra comunità con l’obiettivo di consolidare e possibilmente ampliare la coalizione di centrosinistra in vista delle sfide future". Enrico Galardi – come viene affermato in una nota del Pd – ha raccolto il testimone puntando verso il rinnovamento: "Un processo iniziato con lo stesso Boschi – come ha puntualizzato la giovanissima neocoordinatrice Agnese Vannetti –, pur mantenendo strette le fila della parte storica del partito. Il nuovo volto del Pd colligiano lo si legge nei nomi stessi dei componenti dell’assemblea, moltissimi dei quali assumono questo compito per la prima volta, dopo essersi avvicinati al partito durante l’ultima campagna elettorale, sostenendo la candidatura di Riccardo Vannetti".

