"Paure dei giovani e sguardo al futuro"

"Un’occasione importante per riflettere con le nostre studentesse e i nostri studenti sulle criticità e sulle sfide dell’adolescenza, sul rapporto tra adulti e adolescenti, sul tema della violenza e della noia, ma anche sull’importanza di dare spazio alle passioni per poter guardare con speranza al futuro". Con queste parole, la dirigente scolastica del Roncalli di Poggibonsi, Monica Martinucci, commenta e descrive l’evento dal titolo "Adolscent - presentazione e discussione intorno al libro "Il branco". Svoltosi in una gremita Aula Magna dell’Istituto d’istruzione superiore di Via Senese. L’incontro è stato coordinato dal professor Alessandro Grassini, insieme alla professoressa Elisa Tozzetti. Ospiti, l’autore del libro, il criminologo Silvio Ciappi, e il vicequestore di Siena Gianluigi Manganelli. Gli argomenti trattati, violenza, noia, rapporto adulti adolescenti, ma anche musica, passioni, prospettive future hanno destato interesse tra gli studenti, pienamente coinvolti dalle analisi di una società attuale che li vuole conformi e compiacenti e in cui vige la logica del "branco". Silvio Ciappi è criminologo, psicoterapeuta, psicopatologo clinico e forense e docente universitario. Considerato tra i principali studiosi della criminalità violenta, ha svolto operazioni peritali sui più importanti casi di cronaca in Italia. Ha viaggiato e vissuto in molti Paesi e realtà violente, occupandosi di vittimizzazione e trauma oltre che di prevenzione della criminalità per conto di organismi italiani e internazionali. Consulente nella Commissione Europea, di cui ha fatto parte come esperto nella Commissione Ministeriale sulle vittime della criminalità, e nella Commissione Parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi.

Fabrizio Calabrese