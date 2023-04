Paura per incidente sul lavoro Esplode gomma, uomo grave

di Massimo Cherubini

È stato investito da una “bomba“ d’aria fuoriuscita dal pneumatico di un camion. L’incidente sul lavoro è accaduto a San Quirico d’Orcia ieri mattina, poco dopo le undici. Un’esplosione avvenuta all’interno di un’autofficina che si trova in zona “Cerrecchio“ nelle vicinanze del centro abitato del paese. Il grosso pneumatico, forse per un difetto strutturale, dopo essere stato messo in pressione (operazione avvenuta all’interno di un apposito locale con tutte le prevenzioni previste) è stato rimosso dalla piattaforma dov’era stato sistemato. In un attimo l’esplosione.

Il titolare dell’autofficina, che ha diversi dipendenti, è stato investito in pieno dalla forza d’aria fuoriuscita dalla grossa gomma del camion. Sembra, il condizionale è d’obbligo, che ad aggravare i danni fisici prodotti sull’artigiano sia stato una grossa chiave inglese. È stato immediatamente soccorso dai dipendenti che hanno attivato il 118. Le condizioni del 50enne, persona assai conosciuta e apprezzata a San Quirico d’Orcia, sono apparse subito serie ai sanitari soprattutto per le conseguenze che la “bomba“ d’aria potrebbe aver provocato.

Per questo è stato chiesto l’intervento di Pegaso che ha trasportato l’uomo alle Scotte, dove è giunto in codice rosso proprio perché c’era l’incognita delle conseguenze della violenta bomba d’aria.

Dopo i primi accertamenti l’artigiano è stato ricoverato; i medici si sono riservati la prognosi anche se non sussiste pericolo di vita. Per gli accertamenti di questo incidente è intervenuto il personale della Prevenzione e igiene nei luoghi di lavoro dell’Asl, che sta verificando tutti gli aspetti dell’infortunio. Per escludere, come al momento viene escluso, che ci siano state delle inosservanze sulle norme di prevenzione da parte di terzi. Ieri mattina la notizia a San Quirico si è diffusa rapidamente. L’uomo investito è un artigiano assai conosciuto e stimato.