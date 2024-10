Paura a Ponte a Bozzone. Allagati alcuni garage

"Se continuasse a piovere così intensamente sicuramente la nostra attività avrebbe problemi. Una sala del locale è poco distante dall’argine del torrente Scheggiolla", testimonia la titolare della Pizzeria ’Bella Napoli’ di Ponte a Bozzone. E’ qui che si è verificata ieri sera un’emergenza perché il corso d’acqua era così gonfio che non riceveva più per cui ha rimandato in alcuni garage l’acqua. Un’ora di grande preoccupazione per il sindaco Fabrizio Nepi con l’invio dei reperibili sul posto. Impegnati lì anche i carabinieri e a Ponte a Bozzone sono poi giunti i vigili del fuoco di Siena. Ma, fortunatamente, dopo le 22 ha smesso di piovere con violenza e la tensione del fiume si è allentata. Facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti.

Problemi si erano registrati prima, sempre in serata, nel comune di Gaiole in Chianti. Come mostra la foto che pubblichiamo, sulla Sp 408, all’altezza del bivio fra Monti e Pianella, sono stati trascinati sulla strada dalle precipitazioni enormi sassi. Anche in questo caso sono arrivati i carabinieri e gli operai della Provincia, unitamente ai volontari de La Racchetta. Poco prima delle 23 il comune di Monteriggioni ha comunicato di aver già attivato il Coc. "Sul territorio si sono verificate delle forti perturbazioni. Dopo la fase di monitoraggio effettuata dai tecnici del Comune col supporto della Polizia Municipale, delle squadre di volontari della Protezione civile e dei Carabinieri della stazione di Monteriggioni, l’amministrazione comunale ha provveduto con ordinanza del sindaco ad attivare il Centro Operativo Comunale che sarà attivo fino al ritorno della normalità. Le squadre di volontari della Protezione Civile, i tecnici del Comune e la Municipale, in coordinamento con il sindaco stanno continuando ad operare sul territorio". Immagini sui social di precipitazioni abbondanti e strade allagate arrivavano da Abbadia a Isola, per esempio.

Guardia alta anche a Siena dove, comunque, non si sono registrati problemi in Massetana Romana, né a San Miniato perché le precipitazioni hanno allentato la presa. Comunque alcuni video sui social hanno documentato che la parte di via Aldo Moro poco dopo l’inrocio per le Scotte era nuovamente allagata. "Come sette giorni fa", commenta il cittadino che l’ha pubblicata. Nessuna segnalazione è arrivata alla polizia municipale mentre a Colle il Comune ha invitato i cittadini a non recarsi nel parco fluviale dell’Elsa e nella zona delle Vene in quanto l’allerta meteo è stata prorogata, di colore arancio, per l’intera giornata di oggi. Parla di cumulati di forte intensità MeteoSiena 24 indicando fra le zone colpite Casole e in generale le zone settentrionali del Senese con precipitazioni fino a 80 millimetri. "In queste zone – prosegue – locali allagamenti e difficoltà di transito".

La.Valde.