Patto biblioteca del liceo-Braccagni

I libri della biblioteca del liceo potranno essere presi in prestito anche alla Braccagni. Siglato l’accordo di collaborazione tra la biblioteca ‘Giuseppe Del Grande’ del liceo A. Volta di Colle ed il Comune per conto della biblioteca comunale ‘Marcello Braccagni’. L’obiettivo quello della valorizzazione del patrimonio librario, ma anche riuscire a dare un duplice servizio agli studenti. D’altro canto il liceo in una logica di collaborazione con i servizi bibliotecari del territorio aveva già sottoscritto l’adesione al patto per la lettura promosso dall’Amministrazione di Colle in virtù della creazione di una rete di legami utili per la promozione del libro e della realtà culturale della città. Un patto per assodare ed ufficializzare i rapporti di collaborazione e di scambio di competenze ed esperienze. Il liceo colligiano, quindi, concorrerà direttamente alle iniziative di diffusione e sostegno della cultura libraria e di sviluppo della lettura della biblioteca Braccagno mettendo a disposizione il proprio patrimonio librario e dichiarandosi pronto a stabilire nuove ed efficaci forme di collaborazione.

Lodovico Andreucci