Patti Smith a Siena, giro in città prima del grande evento

Siena, 11 dicembre 2023 – Un salto tra le meraviglie della città in attesa dell’evento di questa sera nella cattedrale di Siena. "Musica per la Pace 2023" è il titolo dell’iniziativa e Patti Smith, la grande protagonista. Prima di dedicare anima e voce al pubblico, la sacerdotessa del rock, insieme al suo staff, si è immersa nel patrimonio culturale di Siena. Una visita alla Pinacoteca Nazionale dove le opere sono state illustrate dal direttore Axel Hémery, poi in Palazzo Pubblico per ammirare la Maestà di Simone Martini. Ad accogliere Patti Smith il sindaco Nicoletta Fabio. Nell'occasione la cantante ha avuto modo di apprezzare anche il cantiere di restauro dell'Allegoria ed effetti del Buono e del Cattivo Governo, grazie alla spiegazione di Federica Olla. Patti Smith era accompagnata da Stefano Di Bello di Opera Laboratori e da Fiorino Iantorno.