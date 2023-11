’Musica per la pace’ in Cattedrale. Impegno civico e sacralità nel grande concerto di Patti Smith

Patti Smith canterà nel Duomo di Siena. La voce e le parole di un’artista davvero incredibile, impegnata nella diffusione di un pensiero di pace, si sposeranno alla sacralità in uno scenario unico nella sua bellezza. Torna così per la seconda edizione ‘Musica per la pace’, l’iniziativa congiunta di Opera della Metropolitana, Arcidiocesi di Siena e Opera Laboratori, che l’anno scorso portò Noa in Cattedrale. L’appuntamento è lunedì 11 dicembre alle 21.15. Non sarà ovviamente un concerto tradizionale, quanto piuttosto un invito alla riflessione, alla condivisione di un’urgenza di pace cui un linguaggio universale come quello della musica può dare voce, corpo e anima.

Sarà un evento internazionale, anche quest’anno offerto da Opera Laboratori alla città, che consentirà al pubblico di ascoltare i brani che hanno resto Patti Smith l’artista moderna che tutto il mondo conosce. Un ritorno a Siena, per lei, che nel 2012 si esibì in Piazza del Campo. "Non possiamo ignorare ciò che accade nel mondo, dobbiamo essere consapevoli e impegnati – ha dichiarato recentemente l’artista al New York Times – ma abbiamo anche bisogno di tempo per pensare ad altre cose e usare la nostra immaginazione". "Più che mai oggi abbiamo bisogno di pace – ha detto Stefano Di Bello di Opera Laboratori – e così Opera ha voluto donare questo momento di riflessione alla città". "La Cattedrale è un luogo di fede e si culto – ha sottolineato Giovanni Minnucci, rettore dell’Opera Metropolitana – ma anche di bellezza e di riflessione spirituale. Il luogo privilegiato per una rappresentazione che ci invita a parlare di pace". "Patti Smith è un’artista internazionale – ha detto infine il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena – che con la sua voce e le sue canzoni annuncia tanti valori propri dell’uomo. Il Duomo non è e non sarà mai una sala concerti, ma un luogo in cui ogni cosa punta alla gloria di Dio. E anche la musica può farlo, con il suo linguaggio universale in grado di toccare gli animi di tutti". Il tour dell’artista americana accompagna l’uscita del suo libro ‘A book of days’, best seller in tutto il mondo. Il concerto sarà a ingresso gratuito (fino a esaurimento posti), ma sarà obbligatoria la prenotazione: [email protected].

Riccardo Bruni