Patrimonio Unesco da salvaguardare Un concorso fra le scuole superiori

Siena prosegue nelle celebrazioni per i 50 anni della Convenzione per la salvaguardia del Patrimonio Unesco. Venerdì prossimo alle 16 nella Sala delle Lupe è in programma la Cerimonia di premiazione della prima edizione del Concorso indetto per le scuole secondarie di secondo grado. Il progetto, che nasce da una collaborazione tra Comune e Club Unesco, ha avuto come finalità la necessità di sensibilizzare i giovani al concetto di Siena sito Unesco, dando la possibilità di declinare il tema con la loro creatività. A tal proposito sono stati inviati video elaborati che verranno proiettati nel giorno stesso della premiazione. A tutti ragazzi che hanno contribuito verrà rilasciato un ricordo della loro partecipazione e alle scuole vincitrici un riconoscimento economico. "Un’iniziativa– spiega l’assessore Michele Capitani – per sensibilizzare le scuole senesi sui temi della protezione culturale e naturale. Noi stiamo proseguendo nelle celebrazioni dei venticinque anni dell’inserimento del centro storico di Siena, avvenuto nel 1995, nella World Heritage List, la lista dei siti patrimonio mondiale dell’Unesco"