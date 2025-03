“Passaggi&Paesagggi“, le fotografie di Enzo Puglisi in mostra a Palazzo Chigi Saracini dal 21 marzo

“Passaggi & Paesaggi” è il titolo della mostra fotografica di Enzo Puglisi, in programma a San Quirico d’Orcia, Palazzo Chigi (sale espositive), dal 21 marzo al 3 maggio (orario 10-18).

“Passaggi & Paesaggi“, spiega l’autore, "non è un gioco di parole, non la banalità semantica tra azione e stare, non l’ovvietà di una relazione ma qualcosa che vuole andare oltre il fatto oggettivo dell’immagine". "Le immagini che propongo – prosegue Puglisi – vogliono essere un dialogo che da tempo vivo con intensità e un omaggio quasi metafisico e metaforico della poesia di un paesaggio naturale e urbano, modellato dall’uomo, dal tempo e dalla storia. Quanto propongo sono annotazioni di luoghi, ambienti, percorsi e oggetti che portano l’osservatore ad una riflessione introspettiva di quanto è rappresentato".