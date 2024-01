Siena, bimba nasce sull'ambulanza: lieto evento sulla Cassia

Siena, 7 gennaio 2024 - Parto in ambulanza questa mattina a Siena. Una bambina è venuta alla luce dopo poco che la mamma era stata messa sul lettino e sistemata sull'ambulanza del 118 di Siena per essere trasportata in ospedale. Tutto è andato per il meglio e sia la bimba che la mamma stanno bene. Appena allertati i soccorsi per il trasporto, è intervenuta l’ambulanza infermieristica della postazione territoriale Siena 2 con l’infermiere Lorenzo Righi del 118 e il personale della Pubblica Assistenza di Siena. A questo equipaggio si è aggiunto quello della Misericordia di Montalcino con il medico Franco Vichi. Il parto è avvenuto sulla Cassia poco dopo le 9. Sia la neonata che la mamma sono poi state accompagnate al reparto di ostetricia dell'ospedale delle Scotte, dove era già tutto stato predisposto per l'accoglienza. Il travaglio della mamma era in stato avanzato ancor prima di essere caricata sull’ambulanza, tutti si sono resi conto dell’urgenza della situazione e senza perdersi d’animo ognuno si è prodigato al meglio.