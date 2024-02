Parte l’operazione ’piazze pulite’. Dal 15 febbraio vietata la sosta in Provenzano e a San Domenico

Oggi la Polizia Municipale pubblicherà due ordinanze per piazza Provenzano Salvani e per piazza San Domenico, con le quali proibirà la sosta a partire dal 15 febbraio. E’ il passo in avanti decisivo, fatto dalla giunta comunale, per liberare dalla sosta abusiva e dalle troppe auto le piazze più suggestive della città: San Domenico, Provenzano, Jacopo della Quercia. Dando al tempo stesso ai residenti con permesso ztl venti posti all’interno del parcheggio ’Stadio-Fortezza’ per San Domenico, e altri 20 nel parcheggio San Francesco, per i residenti in Provenzano.

"Stiamo lavorando – ha commentato l’assessore alla mobilità Enrico Tucci – affinché gli spazi del centro storico riacquistino la loro bellezza, siano più fruibili sia per i residenti che per i turisti. Allo stesso tempo vogliamo mitigare la ‘sosta selvaggia’ e abusiva in un sito patrimonio Unesco. Assieme alla Polizia Municipale e agli uffici comunali stiamo ultimando gli ultimi aspetti per completare questo piano, a cui partecipa anche Sigerico Spa. Attraverso una nuova tecnologia e una specifica App di cui il Comune si doterà, al momento dell’ingresso dei titolari di permessi nei parcheggi in struttura, lo stesso permesso sarà disattivato e dunque non sarà possibile entrare in Ztl, pena la specifica sanzione. Questo permetterà un maggiore e migliore controllo della situazione, anche da parte della Polizia Municipale. Naturalmente il permesso sarà riattivato al momento dell’uscita dalla struttura".

La delibera approvata ieri dalla giunta comunale contiene anche la modifica del disciplinare sui permessi annuali per i residenti. Il punto più importante è che, per ogni permesso, il massimo previsto è quattro veicoli. E a ogni famiglia anagrafica viene rilasciato un solo permesso. Non è concesso un secondo permesso ’residenti’ o un permesso ’residenti’ in aggiunta a un permesso ’garage’ o ’ultra70’.

Il transito è consentito dai varchi di ingresso e di uscita indicati solo per raggiungere, l’abitazione, gli spazi di sosta nel settore di appartenenza, il parcheggio in struttura abbinato. I residenti sono tenuti a effettuare il percorso più breve per raggiungere l’abitazione, evitando, se possibile, la percorrenza della zona Y storica, della zona A e gli attraversamenti non motivati.

Per quanto riguarda la sosta, il disciplinare afferma che è possibile "con il solo veicolo scelto o in alternativa con ogni veicolo di lunghezza inferiore con obbligo di esposizione del permesso e pagamento mensile".

Poi gli abbinamenti nei parcheggi: settore 1 (Ovile), parcheggio San Francesco (piano -1, cinquanta posti); settore 2 (Romana), parcheggio Il Campo (30 posti); settore 3 (Tufi), Il Campo (30 posti); settore 4 (Fontebranda) a scelta fra Santa Caterina (40 posti) e Stadio Fortezza (20 posti); settore 5 (San Marco) a scelta fra Santa Caterina (40 posti) e Duomo (ingresso B piano -1, dieci posti); settore 6 (Camollia) parcheggio San Francesco (piano -1, 50 posti). E’ vietato sostare nel parcheggio con più veicoli insieme e sostare nel parcheggio e contemporaneamente accedere e sostare in Ztl.