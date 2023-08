Parco museo delle miniere Il ministro conferma Capocchi commissario straordinario

È una delle carte importanti non solo per la conservazione della storia e della memoria di queste terre, ma anche come possibile volano di attrazione turistica. Il Parco museo delle minieri dell’Amiata iniziò il suo cammino con la legge 388 del 2000 riconoscendo l’esigenza di "conservare e valorizzare anche per finalità sociali e produttive i siti e i beni dell’attività mineraria con rilevante valore storico, culturale, ambientale". Parco che poi fu effettivamente costitutio due anni più tardi. Ora il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha confermato il vice sindaco di Piancastagnaio Franco Capocchi nel ruolo di commissario straordinario del Consorzio del Parco museo delle miniere dell’Amiata.

L’incarico è stato rinnovato per sei mesi a decorrere da martedì 22 e in ogni caso non oltre la nomina del presidente dello stesso consorzio. La durata dell’incarico, a titolo gratuito, potrà essere prorogata nel caso, alla scadenza del periodo indicato nel decreto ministeriale, non risulti concluso il procedimento di insediamento del presidente.

Il sindaco di Piancastagnaio, Luigi Vagaggini, ha accolto con estremo piacere il rinnovo della nomina: "La conferma a commissario per il Capocchi è motivo di significativa soddisfazione e di riconoscimento per il lavoro svolto dal suo incarico da parte del vicesindaco di Piancastagnaio, il quale, figlio di minatore, ben conosce il complesso minerario amiatino. Certo dell’impegno che caratterizzerà questo nuovo mandato di Capocchi, colgo l’occasione per ringraziare il ministro Pichetto Fratin il quale, ancora una volta, si è mostrato attento e sensibile alle problematiche del Parco museo delle miniere del Monte Amiata e al suo necessario sviluppo".