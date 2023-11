Parà premiati da Mattarella. Cavalieri dell’Ordine militare. Missioni all’estero delicate

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito ieri mattina a Roma la Croce di cavaliere dell’Ordine militare d’Italia alla bandiera di guerra del 186° Reggimento paracadutisti Folgore dell’esercito italiano. Un importante riconoscimento per i baschi rossi che è stato consegnato durante la grande cerimonia nella Capitale in occasione della Giornata delle Forze armate e della festa dell’Unità nazionale, alla presenza delle massime autorità e del ministro della Difesa Guido Crosetto.

"Il Reggimento paracadutisti – è stato letto anche durante la diretta televisiva su Rai1 - costantemente animato da eccezionale abnegazione e saldezza morale conduceva con coraggio e perizia, operazioni cinetiche (in movimento, ndr) in contesti caratterizzati da notevoli minacce terroristiche e da violenti scontri interetnici". I parà del 186° Reggimento, inoltre, "con valorosa professionalità e consapevole sprezzo del pericolo , gli uomini e le donne, hanno dato prova di efficienza mirabile, conseguendo notevoli risultati nell’ambito delle numerose e rischiose missioni assegnate. Luminoso esempio di unità fortemente motivata – è ancora la ragione del riconoscimento da parte del Capo dello Stato – che con il suo operato ha contribuito ad accrescere il lustro e il prestigio dell’Italia e delle sue forze armate in campo internazionale".

Vedi le missioni condotte in Afghanistan, Somalia e Libia svolte dai paracadutisti della caserma Bandini dal 2009 al 2021.

La.Valde.