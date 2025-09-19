Papa Leone a Padre Vans: "La benedizione e i miei saluti ai cittadini di San Gimignano"

Questa volta la voce del Papa agostiniano ha rimbalzato come un’eco da una torre e l’altra e fra le mura del convento agostiniano in piazza che porta il nome del primo dottore della Chiesa: Sant’Agostino. Una voce che arriva da Roma con la velocità della luce fino dentro le mura. "Padre Vans, mi raccomando, porti i miei saluti e la benedizione ai fratelli della nostra comunità agostiniana e alla città e a tutti i cittadini di San Gimignano".

Sono state proprio le parole di Padre Robert il Santo Padre, Papa Leone, sussurrate a voce alta nell’orecchio del vice priore degli agostiniani di Sant’Agostino padre Vans presente a Roma per rappresentare la comunità internazionale del secolare convento agostiniano durante l’assemblea generale del capitolo degli agostiniani del mondo durante il sinodo" dove è stato chiamato il popolo di Sant’Agostino per la elezione del nuovo Padre Generale che ha chiamato ed eletto l’americano, come Papa Leone, P. Joseph Lawrence (nella foto a sinistra del Papa).

E Padre Vans indiano del Kerala non si è fatto sfuggire la ghiotta occasione nel chiedere un saluto speciale per San Gimignano. Ha conosciuto il Papa nel 2004 in India da padre generale e lo ricorda con lucida memoria e una decina di volte lo ha incontrato a Roma da cardinale. "Quando vuol tornare trovarci le porte del convento e della città di San Gimignano sono sempre spalancate" ha detto Padre Vans e il Santo Padre ha risposto, con il suo sorriso di pace e di speranza.

"E dalle sue mani – spiega con soddisfazione padre Vans che da 10 anni fa parte della comunità internazionale degli Agostiniani con il priore Peruviano Pelfio e l’altro fratello Moses del Kenia – ho ricevuto due ministeri il Lettorato e l’Accolitato nel 2004 e nel 2006".

Insomma il sorriso del Papa ha lasciato in padre Vans una lontana speranza. Papa Prevost conosce bene San Gimignano. Senza dimenticare che padre Robert ha fatto da "tassista privato" quando ha portato - con la sua macchina da Roma a San Gimignano - il nuovo fratello Padre Delfio per rinforzare la comunità di allora nel secolare convento e suggestiva chiesa romanico composita di Sant’Agostino.

Un legame forte quello tra il Santo Padre e la comunità agostiniana di San Gimignano che viene custodito da Padre Vans.