Panni stesi e borse nell’aiuola: "Ma più sicuri grazie ai controlli"

Qualche bottiglia di birra vuota lasciata sul muretto. Altre infilate nell’aiuola all’altezza della rampa che porta al parcheggio della stazione. Non c’è più la folla di migranti di un anno fa. Taxi in attesa, pullman a breve e lunga percorrenza che caricano e scaricano passeggeri. Molti giovanissimi. Però piazzale Rosselli resta un’area delicata che le forze dell’ordine continuano a controllare. Perché c’è sempre chi dorme sulle scale della risalita dell’Antiporto, come segnalato anche ieri da un lettore. E più volte riscontrato anche dal nostro giornale. E c’è chi stende i panni ad asciugare ad un’inferriata, questa volta vicino alle scalette che conducono al posteggio. Accanto una borsa del supermercato gonfia di cose, un altro sacco nascosto nella vegetazione un po’ più fitta.

Dalla parte opposta, dentro la stazione, tutto sommato non ci sono grossi problemi. C’è uno straniero che dorme in una panchina fuori dal bar, ma l’ambiente è sostanzialmente ordinato. "Qui la sera viene chiuso tutto, l’ingresso della stazione è inaccessibile. Quando la mattina arriviamo non troviamo di conseguenza sporco e persone che bivaccano", raccontano gli operatori. "Poi c’è la Polfer, che è sempre molto presente. Dico la verità – spiega Maria Rocco, titolare del bar dentro la stazione – siamo tutte donne. La prima arriva alle 5.30 perché apriamo alle 6 per dare un servizio e l’ultima chiude alle 20: non abbiamo mai avuto problemi. Consiglierei ad un’amica di venire a prendere un treno dopo tale orario". Certo, bisogna restare con la guardia alta. E gli occhi bene aperti. "Ma la situazione è sotto controllo e – aggiunge Rocco – ringrazio anzi le forze dell’ordine per la loro presenza ed il lavoro che svolgono qui. Anche vederli passare oppure stazionare dà un senso di sicurezza". Anche dentro il centro commerciale la vigilanza non manca e c’è grande collaborazione fra gli addetti e forze dell’ordine. E’ all’interno della galleria, al piano superiore, che sono stati trovati i tre giovanissimi con la droga: l’attività è stata stroncata subito. Sul nascere. Furtarelli nelle attività accadono spesso, quasi fisiologico dove c’è concentrazione di persone.

La.Valde.