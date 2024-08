Palloni, mute e una panca per addominali. I doni sportivi al carcere di Santo Spirito

Una giornata importante per i detenuti del carcere di Santo Spirito di Siena: ieri Silvia Armini, presidente della commissione Sport del Comune, Dino Buzzegoli, responsabile del settore giovanile dell’associazione sportivo-dilettantistica Asta Taverne-Arbia, Umberto Bongini, presidente dell’Avis sezione Taverne d’Arbia, Don Carmelo Lo Cicero, parroco di Taverne nonché cappellano del carcere, e altri consiglieri comunali della commissione si sono recati alla Casa Circondariale per consegnare trenta palloni da calcio e alcune mute sportive, donati proprio dall’associazione sportiva Asta Taverne.

Il direttore del carcere Marco Grassini, insieme ai funzionari giuridico-pedagogici Lorenza Pascali e Maria Iosè Massafra e ai volontari impegnati nell’attività di sostegno sociale dei detenuti, avevano più volte sottolineato la mancanza di tali strumenti sportivi all’interno della struttura. Le associazioni sportive senesi hanno dimostrato sensibilità sul tema delle condizioni di vita in carcere: non solo l’Asta ha donato palloni e mute ma, nei prossimi giorni, sarà consegnato alla Casa Circondariale ulteriore materiale sportivo, tra cui una panca per addominali, donato dalla Palestra President.