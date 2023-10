Pallassini (Fi):: "Riferite a Ferrante tutte le urgenze"

"Incontro proficuo: all’attenzione del Ministero anche tratta ferroviaria Siena-Firenze e Siena-Chiusi.

In occasione del convegno fiorentino ’Infrastrutture & Trasporti: quale futuro in Toscana?’, organizzato dal coordinamento regionale di Forza Italia toscana, ho potuto, come coordinatore provinciale del partito – far presente al nostro sottosegretario al MIT-Ministero Infrastrutture e Trasporti Tullio Ferrante (nella foto) la lista delle opere infrastrutturali e dei trasporti più urgenti e prioritarie sia per Siena città sia per la provincia". Pallassini evidenzia che "l’opera infrastrutturale più importante della quale abbiamo discusso è l’Autopalio, unica strada a scorrimento veloce che unisce Siena a Firenze. L’altra opera infrastrutturale e dei trasporti esiziale per Siena e Provincia (da Firenze e da Chiusi) è la grave carenza del sistema ferroviario moderno ed efficiente, da e per Siena.

Tra le urgenze portate all’attenzione di Ferrante anche l’altra importante arteria viaria incompiuta da decenni della Cassia a sud di Siena in direzione Monteroni, Buonconvento e Montalcino, come l’importante infrastruttura viaria che servirebbe da e per l’Ospedale delle Scotte di Siena.

Tale mia lista di segnalazioni fornita al sottosegretario è stata anche il frutto delle decennali segnalazioni e denunce del nostro consigliere comunale Marco Falorni e del nostro capogruppo in consiglio comunale a Siena Lorenza Bondi, oltre che del lavoro di tutta squadra del Coordinamento Provinciale di Siena"