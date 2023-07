Lui è leggenda: Siena, il Palio, la Selva stravince e Tittia entra nella storia

Siena, 2 luglio 2023 – Un Palio da leggenda quello di Provenzano 2023, disputato in un 2 luglio caldissimo dal punto di vista meteo dopo le bizze dei giorni scorsi, con la pioggia e il cielo scuro. Vince la Selva con Tittia, che centra il suo decimo palio in carriera, il suo quinto consecutivo.

Due di queste cinque vittorie consecutive avvengono proprio su Violenta da Clodia, cavallo che in questa carriera di luglio 2023 non ha avuto rivali. Tittia e Violenta sono rimasti in testa fin dall’inizio dei tre giri, dopo una mossa estenuante ma non troppo (almeno una ventina di minuti). Subito lo scatto fuori dai canapi con Violenta da Clodia che si mette dietro tutti.

Solo la Torre prova a insidiare i dominatori di questo Palio, con l’Onda al terzo posto. Poi l’Onda, così come la Giraffa, vengono scossi. Per la Selva è un gioco da ragazzi contenere la Torre e chiudere in testa.

E’ festa incredibile per la Selva ma soprattutto per Tittia, a cui tutto il Palio si inchina con la sua decima carriera vinta, quinta consecutiva. Vincere cinque Palii di seguito è davvero un risultato incredibile che sarà ricordato a lungo. Poche parole da dire per Tittia: lui è leggenda.