Siena, Palio 2024: dopo due rinvii si corre oggi. Attesa per la carriera. Orari e ordine di ingresso

Il programma del 4 luglio

Il sindaco Nicoletta Fabio ha firmato una nuova ordinanza che contiene le indicazioni per correre la Carriera giovedì 4 luglio. Saranno confermati gli orari stabiliti per la giornata di mercoledì. Prevista dunque l'uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà alle 19. Il Corteo Storico si è svolto in modo completo e dunque non sarà ripetuto. I figuranti del Comune e delle Contrade, accompagnati dagli economi, si ritroveranno in piazza del Mercato e dovranno accedere dalle 17 alle 18 dai Magazzini del Sale per prendere posto sul palco delle Comparse. Dopo il preavviso del mortaretto, alle 17.10 inizierà lo sgombero della pista; alle 17.40 sarà aperta via Dupré per l'accesso all'interno della piazza, fino al raggiungimento del numero massimo consentito e comunque non oltre le 18.40. Dalle 17.50 alle 18.30 i cavalli e i fantini dovranno essere accompagnati nell'Entrone da barbaresco, vice barbaresco, Capitano e Fiduciari, accedendo da via Rinaldini. Alle 18.45 ci sarà l'uscita sul tufo dei rotellini di Palazzo che accompagneranno il Drappellone verso il palco dei Giudici. Alle 18.50 l'ingresso di alfieri e tamburini delle diciassette Consorelle per la ''sbandierata della vittoria''. Infine, alle 19, lo scoppio del mortaretto per l'uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà e l'inizio della Carriera.