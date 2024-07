Siena, Palio affossato da venti minuti di pioggia. E la Piazza si svuota

Siena, 4 luglio 2024 – Ieri gli occhi della gente in Piazza hanno iniziato a rivolgersi al cielo verso le 17, mentre nubi nere si addensavano sopra Siena e la sua Festa. Le previsioni meteo su qualsiasi applicazione davano pioggia a partire dal pomeriggio, ma in tanti avevano sperato fino alla fine che il Palio, essendo stato anticipato di mezz’ora rispetto all’orario tradizionale, si sarebbe potuto correre ugualmente. Alcune gocce sono arrivate verso le 17,45 e si sono aperti i primi ombrelli, poi la pioggia si è intensificata e per 20 minuti è stata l’unica protagonista assoluta in Piazza. Il tufo ha iniziato a rovinarsi, mandando in frantumi le speranze di coloro che speravano di poter assistere alla corsa dopo il rinvio del 2 luglio. Sotto una pioggia a catinelle la gente è uscita dalla Conchiglia senza aspettare che venisse esposta la bandiera verde. Poi anche da Palazzo pubblico è arrivato il segnale ufficiale: il Palio si correrà nella giornata di oggi.

Inevitabile il fuggi fuggi sotto l’acqua da parte dei presenti: tra ombrelli e giacche impermeabili le gente ha cercato rifugio sotto i palchi che nel frattempo si erano già svuotati. Difficile uscire dalla Piazza senza scivolare e cadere, date le precarie condizioni del tufo. Di qui l’intervento della macchina dei soccorsi che si sono adoperati per agevolare il deflusso del pubblico senza che si registrassero problemi. Nonostante il maltempo, comunque, non è mancato chi ha colto l’occasione per scattarsi foto e girare video da postare sui social per testimoniare la situazione surreale: Piazza del Campo ormai semi-vuota, la bandiera verde che sventolava da Palazzo pubblico e lo sguardo dei presenti nuovamente rivolto al cielo con la speranza di assistere al più presto alla corsa.