Palio, estratte le contrade: Giraffa, Nicchio e Onda

Siena, 26 maggio 2024 – Giraffa, Nicchio e Onda sono le tre contrade estratte questo pomeriggio a Siena per il Palio di Provenzano in programma per il 2 luglio. Le tre contrade vanno ad aggiungersi alle sette - Valdimontone, Pantera, Bruco, Leocorno, Lupa, Civetta e Oca - che correranno di diritto.

Due le coppie di contrade rivali che si sfideranno in Piazza del Campo: Nicchio e Valdimontone, Leocorno e Civetta. Come da tradizione le bandiere delle contrade estratte sono state collocate alle trifore del primo piano di Palazzo Pubblico, a fianco di quelle che partecipano di diritto alla carriera. Le bandiere delle sette contrade non estratte sono state posizionate alle finestre del secondo piano.