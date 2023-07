Palio, il capitano della Selva: "Molte critiche a Tittia? Lui non è catalogabile perché cambia strategia"

Siena, 13 luglio 2023 – 29 giugno: prima cavalla estratta è Violenta. ’Selva’, dice il sindaco. Cosa pensa Giorgi?

"Ero molto contento, ho anche avuto un attimo di esultanza in cui ho perso un po’ l’aplomb. Ma è naturale. Per le cose che c’eravamo detti con Giovanni ero tranquillo".

2 luglio: scoppia il mortaretto, il Pa lio è vinto. Che emozione ha provato?

« Una corsa simile a quella del 2015 con Polonski, sempre in testa. Finché non finisce stai in apprensione, poi è una liberazione. Difficile dire cosa ti passa nella testa. Tanti i sentimenti".

L’episodio del dopo corsa: Tittia colpito alle spalle mentre viene abbracciato.

"Sono episodi che sono stati visti da tutti ed è bene che non ci siano a tutela prima di tutto dei fantini, chiunque essi siano, delle Contrade. E poi è uhna cosa contro la Festa".

Sentiva la vittoria già in tasca?

"L’accoppiata non si poteva nascondere, per quello si avvertiva una maggiore presisone. Se non vincevi ti purgavi, senza se e senza ma. Determinante è risultata la capacità di Giovanni di leggere la mossa: buono il posto al canape ma di rincorsa c’era un diretto competitor. E Violenta, se ha rivali accanto, un pochino ne soffre sempre. Bisognava andare davanti".

Cosa prenderebbe Giorgi di buono da Tittia?

"La serietà nel lavoro, la voglia di migliorarsi di continuo. La sfida con se stesso. Il fatto che ogni anno cerca di migliorarsi, è molto costante in questo. Non a caso la mattina dopo aver corso il Palio si è alzato alle 5 ed è andato a montare".

Quale è l’accoppiata che vi ha stupito di più?

"La Torre ha fatto un buon Palio. Due San Martino molto belli".

Ares lascia il Palio: che succede?

"Può essere stato un momento di delusione. Una prova venuta non come la desiderava. Lo metterei in sospeso, poi domandate a Federico. A caldo si possono anche dire delle cose e nel tempo la situazione cambia"

Tittia al centro di critiche: come lo difende Giorgi?

"Possono essere critiche verso uno che vince e che individua ogni volta una strategia un po’ diversa. E che diventa forse non facilmente catalogabile. Magari il Palio di agosto cambierà ancora. Come si fa a criticarlo per la determinazione e l’impegno... Chi muove attacchi forse vorrebbe fargli mettere il giubbetto e in questo momento non si sente così vicino a montarlo. Della serie la volpe all’uva....".

Che personaggio della storia o che eroe vorresti essere.

“Tex Willer” ( classico esempio di eroe positivo senza macchia e senza paura, pur di far trionfare la giustizia, ndr)