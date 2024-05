Palio, premi speciali per gli alfieri. In memoria di Fronzaroli e Salvadori

La giunta comunale ieri ha deciso di accogliere la richiesta della Lupa e quella avanzata dall’Onda di offrire un premio speciale alle due coppie di alfieri che si contraddistingueranno, rispettivamente, in occasione del corteo storico del 2 luglio e 16 agosto, per commemorare il lupaiolo Leonardo Fronzaroli e I’ondaiolo Massimo Salvadori, prematuramente scomparsi.

La Contrada della Lupa ha proposto di assegnare un premio speciale alla migliore coppia di alfieri del Palio del 2 luglio in memoria del contradaiolo, prematuramente scomparso il 16 maggio 2023, Leonardo Fronzaroli, che nel 1998 fu vincitore del Masgalano.

La Contrada Capitana dell’Onda ha proposto, invece, di assegnare un premio speciale alla migliore coppia di alfieri del Palio del 16 agosto in memoria del contradaiolo, prematuramente scomparso il 26 agosto 2023, Massimo Salvadori, che nel 1989 fu vincitore del Masgalano.

Il premio destinato alla migliore coppia di alfieri della Passeggiata storica del 2 Iuglio sarà presentato ufficialmente in occasione della presentazione del Drappellone di luglio e del Masgalano che si terrà il 26 giugno, mentre il premio destinato alla migliore coppia di alfieri della Passeggiata storica del 16 agosto sarà presentato ufficialmente in occasione della presentazione del Drappellone di agosto che si terrà il 10 agosto. Entrambi i premi verranno consegnati in occasione della cerimonia che celebra i vincitori del Masgalano.