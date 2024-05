Palio, incubo pioggia . Applausi per l’opera sulla pace di Tambani. Iconografia con la pelle

di Giuseppe Serafini

Verso il Palio straordinario di Piancastagnaio, che si svolgerà domani sera alle ore 18,30 presso la pista tematica del Santuario della Madonna di San Pietro nonostante il clima autunnale che per le quattro contrade di Castello Borgo Coro Voltaia assomiglia più all’allestimento e appuntamento della sfida rionale del Crastatone che alla carriera più attesa dell’anno, E adesso riproposta per onorare San Francesco d’Assisi nell’ottocentesimo anniversario del miracolo delle Stimmate. Un Palio che ha già visto l’annullamento della cerimonia delle bandiere e di alcune prove già calendarizzate (le ultime quelle di ieri), e alcuni cortei storici con iniziative all’ aperto. Una situazione che ha visto ieri mattina i quattro capitani delle contrade, Michele Santelli per Castello, Antonio Angelini per Borgo, Alessandro Vinciarelli per Coro, Matteo Bocchi per Voltaia assieme al rettore del magistrato delle contrade pianesi Leonardo Guerrini effettuare un’accurata ispezione della pista dopo le abbondanti piogge di questi giorni, anche se sono tutti fiduciosi delle previsioni meteo in miglioramento a partire da oggi. Mercoledì intanto è stato presentato con grandissima partecipazione di contradaioli all’interno della Chiesa di San Francesco il drappellone dipinto dall’ artista senese Chiara Tambani. Un’opera dedicata alla Pace universale con tante allegorie e soprattutto un’ opera che visto il coinvolgimento artistico della comunità locale con il segno della sua più grande peculiarità, l’artigianato e la storia della pelletteria, che ebbe inizio nei primi anni sessanta con i primi corsi professionali e i successivi laboratori voluti dal Parroco Don Zelio Vagaggini. Sono stati gli allievi della scuola di pelletteria a condividere l’opera dell’artista Chiara Tambani realizzando con vari pellami l’iconografia del drappellone. Grande ovazione anche per il cupello, il tradizionale piatto artistico per i figuranti dei cortei storici, realizzato dall’ artista Michela Verlezza un’ opera di rilevante omaggio alla vita ed al messaggio di San Francesco. Questa sera, tempo permettendo, alle ore 18 prova generale preceduta da una prova effettuata dal reparto di Carabinieri a cavallo che si esibiranno domani sera prima della corsa del Palio. Poi, tutti a cena in contrada, la cena propiziatoria .

Per quanto riguarda le accoppiate Valter Pusceddu è nel Borgo su Arraju, Giuseppe Zedde nel Castello con Abracadabra, Silvano Mulas su Dubbio nel Coro e Antonio Siri su Bosea in Voltaia.