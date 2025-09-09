La lezione di Velasco

La lezione di Velasco
Siena
Palazzo delle Papesse. Un anno all'insegna della grande arte
9 set 2025
RICCARDO BRUNI
Cronaca
Palazzo delle Papesse. Un anno all’insegna della grande arte

Un anno di arte. Palazzo delle Papesse festeggerà sabato (13 settembre) un compleanno speciale. Dodici mesi dalla riapertura, durante i quali il palazzo storico si è riappropriato di un ruolo importante nel tessuto culturale cittadino. Quella di sabato sarà anche l’occasione per acquistare o rinnovare la ’Tessera del curioso’, che consente di accedere illimitatamente a Palazzo delle Papesse, avere preview delle mostre, contenuti extra, anticipazioni esclusive sui podcast, sconti esclusivi in caffetteria, bookshop, merchandising e laboratori. Visite guidate gratuite (alle 12, alle 16 e alle 18), con un’apertura prolungata e un aperitivo serale nel cortile storico. Nel corso della serata verrà estratto a sorte un possessore della ’Tessera del curioso’ che vincerà un disegno, ispirato agli universi di Hugo Pratt, di cui è tuttora in corso la mostra, realizzato dall’artista e responsabile di Papesse Lab, Irene Lupi. Per tutto il mese di settembre seguiranno poi appuntamenti speciali come ‘Prima Lux’, con l’alba vista dall’altana del Palazzo ogni sabato mattina e i giovedì di Hugo Pratt con le visite guidate alla mostra che rimarrà fino al 19 ottobre e gli spettacoli musicali in collaborazione con Amat. Ma già si parla del 21 novembre e della prossima grande mostra, una retrospettiva dedicata ad Armando Testa, il genio che ha rivoluzionato il linguaggio pubblicitario, in un’esposizione curata da Valentino Catricalà e Gemma De Angelis Testa, prodotta da Opera Laboratori in collaborazione con Galleria Continua e TestaperTesta. Dal digestivo Antonetto al ‘punto e mezzo’ del Punt e Mes, da Caballero e Carmencita al pianeta Papalla, fino a Pippo l’ippopotamo azzurro. E poi il Testa pittore, sperimentatore di tecniche cinematografiche e artista. Dal 22 maggio ‘Abitare a Siena il Rinascimento’, curata da Laura Bonelli e Marilena Caciorgna. Intanto c’è da spegnere la prima candelina, sabato.

"Palazzo delle Papesse – commenta Beppe Costa, presidente e amministratore delegato di Opera Laboratori – è tornato a essere un luogo vivo, che unisce memoria e futuro, storia e creatività. Vogliamo che continui a crescere come spazio condiviso per la città e per l’arte".

Riccardo Bruni

