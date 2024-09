Palazzetto dello sport intitolato a Biancolini

Un vero chiancianese, uno dei protagonisti dell’epoca d’oro della cittadina termale, un innovatore e una persona con tante passioni che è rimasto nel cuore alla comunità locale. A Giuseppe Biancolini sarà intitolato il palazzetto dello sport di Chianciano Terme, struttura che fa parte del centro polisportivo comunale. La decisione, dell’amministrazione comunale, accoglie di fatto una richiesta particolarmente sentita da parte della popolazione tanto che era stata avviata una raccolta firme per arrivare a questo risultato. Scomparso lo scorso marzo, Biancolini è stato ragioniere comunale, uno sportivo esemplare, sia come giocatore di pallavolo ma anche come persona amante di questo mondo. Fu co-fondatore del Gisp Chianciano, associazione di cui fu anche presidente per un lungo periodo e che si è distinta per i risultati ottenuti sul campo ma anche per il valore sociale. Biancolini si impegnò per la realizzazione del centro polisportivo comunale, una struttura fondamentale per Chianciano Terme (e che comprende anche le piscine, Chianciano, nella zona, è l’unica ad avere una vasca olimpionica) che ha portato atleti di livello ma anche numerose presenze sul territorio. Ma il palazzetto fu un’opera che aiutò tanti ragazzi chiancianesi a fare sport, migliorando il benessere e la qualità della vita delle persone. Ancora oggi il centro polisportivo rappresenta un fiore all’occhiello, come dimostrano gli eventi che si sono svolti, dal volley alla scherma, dal basket al nuoto (e non solo). Biancolini (che fu anche il fondatore della storica emittente Tele Idea) ci aveva visto giusto, le sue idee ed il suo esempio hanno avuto il grande merito di avvicinare tanti giovani al mondo dello sport. La Giunta Comunale ha deliberato di intitolare a Biancolini il palazzetto dello sport richiedendo l’autorizzazione alla denominazione al Prefetto di Siena.

Luca Stefanucci