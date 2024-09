PalaEstra, cantiere smontato e impianto restituito alle società

Operazioni di smontaggio in corso nella giornata di ieri per il cantiere allestito al palazzetto dello sport di viale Sclavo. La seconda fase dell’intervento dell’amministrazione comunale che consentirà l’utilizzo del campo centrale e di parte delle tribune, in particolare (ma non solo) per allenamenti e partite della stagione regolare di Mens Sana Basket ed Emma Villas Volley. Poi, come annunciato dall’assessore allo sport Lorenzo Lorè, proseguiranno i lavori sulle parti del tetto laterali, per consentire il recupero completo della struttura. Poi si aprirà la partita della certificazione antisismica, che scadrà nel 2027, per la quale dovranno essere fatte valutazioni complesse, per decidere quale strada seguire per i nuovi interventi da realizzare.