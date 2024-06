Padiglione Conolly al via. L’Asl punta 250mila euro

Passo avanti per la riqualificazione del Padiglione Conolly (nella foto). "È partito l’iter per arrivare al recupero di un’ala per riallocare l’archivio storico dell’ex ospedale psichiatrico San Niccolò". L’annuncio arriva da Antonella Valeri, direttrice amministrativa di Asl Toscana Sud Est, che spiega: "L’importo dei lavori, che dovrebbero partire il prossimo settembre, sarà di circa 250mila euro. Il recupero complessivo non è, al momento, all’ordine del giorno, perché come Asl siamo impegnati come non mai su tanti progetti. Per esempio, solo nella zona dell’ex ospedale psichiatrico, stiamo intervenendo sui padiglioni Kreapelin e Chiarugi. Nel primo andranno il centro di salute mentale, nel secondo l’ospedale di comunità e l’hospice. Le risorse investite tra fondi Pnrr ed ex art. 20 (trasferimento statali per l’edilizia sanitaria), oltre a contributi regionali e aziendali, arrivano in totale a circa 9 milioni di euro".

Dal momento che la ricerca di fondi deve essere legata al progetto di destinazione dell’immobile, Valeri sottolinea: "Da parte nostra il reperimento di risorse può essere collegato solo a eventuali attività sanitarie o strettamente connesse alla ragione d’essere di un’Azienda sanitaria, per questo siamo aperti anche a idee di associazioni o enti".

Decisa a "riportare l’archivio storico al Conolly", l’Asl Toscana Sud Est intende investire, come detto, sui lavori di recupero di un’ala della struttura".

In Consiglio comunale il sindaco Nicoletta Fabio aveva annunciato l’impegno dell’amministrazione comunale a promuovere un tavolo sul Padiglione Conolly con l’Asl e l’Università degli studi. Su questo punto la direttrice amministrativa non ha dubbi: "Essendo l’Asl proprietaria dell’edificio, non possiamo che essere lieti di un confronto sulla struttura. Anche perché negli anni ci abbiamo investito risorse per ripristinare alcune parti, come il tetto".

Diverse associazioni nel corso del tempo si sono attivate per il recupero del Padiglione. L’Asl è aperta a eventuali interlocuzioni: "Come già avvenuto in passato – conclude Valeri – siamo disponibili al confronto con tutti. Sappiamo bene infatti il valore che riveste questa struttura per la città, sia a livello architettonico che storico.